В Швеции на нефтеперерабатывающем заводе задержали шпионку РФ

Как пишет издание, операция по задержанию и аресту гражданки РФ была проведена вчера днем, 13 апреля, ​​и "окружена строжайшей секретностью".

"Позже она была арестована и, вероятно, подозревается в корпоративном шпионаже", - говорится в статье.

По данным TV4 Nyhetern, в тот день несколько человек были доставлены на допрос и в разных местах было проведено несколько обысков.

В компании подтвердили, что арестованная россиянка

Preem.

рокуратура Швеции предъявила 47-летнему гражданину страны обвинения в шпионаже в пользу России. Правоохранители считают, что мужчина собирал и передавал информацию российскому дипломату за денежное вознаграждение.

шведские прокуроры обвинили двух граждан в шпионаже в пользу России – один из фигурантов работал в Службе безопасности страны в период с 2014-го по 2015 год, а также до этого служил в шведских вооруженных силах