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Без Швеції. Фінляндія готова самостійно вступити до НАТО, - ЗМІ

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Фінляндія, Понеділок 06 лютого 2023 18:54
Без Швеції. Фінляндія готова самостійно вступити до НАТО, - ЗМІ Фото: Фінляндія готова вступити до НАТО без Швеції (pixabay com)
Автор: Каріна Левицька

Фінляндія готова вступити в НАТО без Швеції, якщо Туреччина чи Угорщина ратифікують лише її заявку на вступ до альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Iltalehti.

За даними видання, питання самостійного вступу до НАТО в Фінляндії обговорювалось протягом минулого тижня.

"Слід визнати факти: ми - прикордонний сусід Росії. Геополітичне положення Швеції суттєво відрізняється від нашого", - заявили джерела з питань зовнішньої політики та політики безпеки Фінляндії.

Вони повідомляють, що у разі, якщо навесні Туреччина та Угорщина ратифікують членство Фінляндії, проте хтось з них не ратифікує членство Швеції, то Гельсінкі ймовірно все ж прийме рішення про самостійний вступ до альянсу.

Нагадаємо, 17 травня 2022 року президент Фінляндії Саулі Нііністе та король Швеції Карле XVI Кустаа заявили в королівському палаці Швеції, що вони одностайно вирішили подати заявку на членство в оборонному альянсі НАТО.

Проте нещодавно турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що не погодить заяву Швеції до НАТО.

Водночас західні ЗМІ повідомляють, що Туреччина близька до рішення затвердити вступ Фінляндії до НАТО.

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