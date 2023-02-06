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Без Швеции. Финляндия готова самостоятельно вступить в НАТО, - СМИ

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Финляндия, Понедельник 06 февраля 2023 18:54
Без Швеции. Финляндия готова самостоятельно вступить в НАТО, - СМИ Фото: Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции (pixabay com)
Автор: Карина Левицкая

Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции, если Турция или Венгрия ратифицируют только ее заявку на вступление в альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Iltalehti.

По данным издания, вопрос самостоятельного вступления в НАТО в Финляндии обсуждался на прошлой неделе.

"Следует признать факты: мы - пограничный сосед России. Геополитическое положение Швеции существенно отличается от нашего", - заявили источники по вопросам внешней политики и политики безопасности Финляндии.

Они сообщают, что в случае если весной Турция и Венгрия ратифицируют членство Финляндии, однако кто-то из них не ратифицирует членство Швеции, то Хельсинки вероятно все же примет решение о самостоятельном вступлении в альянс.

Напомним, 17 мая 2022 года президент Финляндии Саули Ниинисте и король Швеции Карл XVI XVI заявили в королевском дворце Швеции, что они единодушно решили подать заявку на членство в оборонном альянсе НАТО.

Однако недавно турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не согласует заявку Швеции в НАТО.

В то же время западные СМИ сообщают, что Турция близка решению утвердить вступление Финляндии в НАТО.

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НАТО Швеция Турция Финляндия
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