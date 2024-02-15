У Швеції дефіцит робочих рук: яких працівників шукають найбільше

Яка ситуація на ринку праці у Швеції: затребувані фахівці

У деяких регіонах Швеції критична потреба у працівниках, щоб заповнити робочі місця. Водночас попри погіршення економічної ситуації багато роботодавців наразі прагнуть найняти компетентних працівників, заявив міністр ринку праці та інтеграції Йохан Пехрсон.

За його словами, щоб стати частиною ринку праці, важливо мати освіту та професійну підготовку.

У другому кварталі 2023 року в Швеції було зареєстровано 106 565 вакансій. Така статистика свідчить, що країна зіткнулася з нестачею робочої сили і потребує більше працівників.

У Швеції бракує як високоосвічених, так і кваліфікованих працівників. Серед високоосвічених гШвеції потрібні:

акушерки;

інженери-будівельники;

системні аналітики та ІТ-архітектори;

розробники програмного забезпечення та систем;

поліцейські;

асистенти медсестер;

медсестри-спеціалісти;

вчителі початкової школи;

вчителі та вихователі для дітей з особливими потребами.

Фото: У Швеції бракує медсестер (gettyimages.com)

У категорії кваліфікованих робітників Швеція потребує:

операторів мобільних сільськогосподарських і лісогосподарських заводів;

водіїв автобусів і трамваїв;

сантехніків і трубопровідників;

операторів виробничих верстатів;

будівельників;

механіків і ремонтників автомобілів;

зварювальників.

Яку роботу можуть отримати українці та скільки можна заробити

Згідно із останніми статистичними даними, роботу у Швеції мають 56% українських біженців працездатного віку.

Водночас на сайтах вакансій можна побачити, що українцям пропонують таку роботу:

вчителі української мови та перекладачі;

доглядальники;

прибиральники;

робота в сільському господарстві;

робота на складах.

Країна не має встановленої мінімальної заробітної плати, тому кожна галузь має оплату, яка узгоджується із профспалками.

Зокрема, мінімальна зарплата в середньому складає 2500 євро (до відрахувань), а погодинна оплата – приблизно 18 євро.

Фото: Робота у сільському господарстві (gettyimages.com)

На роботах, куди можуть влаштуватися біженці, згідно з даними сайту europa.jobs, оплата така:

прибирання – 2300 євро (13 євро/год);

садівництво/збір урожаю – 2200 євро (11 євро/год);

кухар – 2400 євро (17 євро/год);

догляд – 2370 євро (15 євро/год).

Водночас у 2023 році понад 70% трудових мігрантів у Швеції заробляли більше 2400 євро на місяць.