У Швеції дефіцит робочих рук: яких працівників шукають найбільше

У Швеції є великий дефіцит працівників у деяких галузях по всій країні. У 2023 році у країні було зареєстровано понад 100 тисяч вакансій.
Яка ситуація на ринку праці та спеціалістів яких професій бракує найбільше, РБК-Україна розповідає з посиланням на schengenvisainfo.com.
У деяких регіонах Швеції критична потреба у працівниках, щоб заповнити робочі місця. Водночас попри погіршення економічної ситуації багато роботодавців наразі прагнуть найняти компетентних працівників, заявив міністр ринку праці та інтеграції Йохан Пехрсон.
За його словами, щоб стати частиною ринку праці, важливо мати освіту та професійну підготовку.
У другому кварталі 2023 року в Швеції було зареєстровано 106 565 вакансій. Така статистика свідчить, що країна зіткнулася з нестачею робочої сили і потребує більше працівників.
У Швеції бракує як високоосвічених, так і кваліфікованих працівників. Серед високоосвічених гШвеції потрібні:
У категорії кваліфікованих робітників Швеція потребує:
Згідно із останніми статистичними даними, роботу у Швеції мають 56% українських біженців працездатного віку.
Водночас на сайтах вакансій можна побачити, що українцям пропонують таку роботу:
Країна не має встановленої мінімальної заробітної плати, тому кожна галузь має оплату, яка узгоджується із профспалками.
Зокрема, мінімальна зарплата в середньому складає 2500 євро (до відрахувань), а погодинна оплата – приблизно 18 євро.
На роботах, куди можуть влаштуватися біженці, згідно з даними сайту europa.jobs, оплата така:
Водночас у 2023 році понад 70% трудових мігрантів у Швеції заробляли більше 2400 євро на місяць.
Нагадаємо, ми писали, що влада Швеції розширить пільги для українців та збільшить виплати у 4 рази.
Нагадаємо, ми писали, що у Швеції зробили виняток із правил для українців. Біженцям відкрили доступ до вивчення мови на високому рівні.
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