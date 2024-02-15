В Швеции дефицит рабочих рук: каких работников ищут больше всего

Какая ситуация на рынке труда в Швеции: востребованные специалисты

В некоторых регионах Швеции критическая потребность в работниках,чтобы заполнить рабочие места. В то же время, несмотря на ухудшение экономической ситуации, многие работодатели стремятся нанять компетентных работников, заявил министр рынка труда и интеграции Йохан Пехрсон.

По его словам, чтобы стать частью рынка труда, важно иметь образование и профессиональную подготовку.

Во втором квартале 2023 года в Швеции было зарегистрировано 106 565 вакансий. Такая статистика свидетельствует, что страна столкнулась с нехваткой рабочей силы и нуждается в большем количестве работников.

В Швеции не хватает как высокообразованных, так и квалифицированных работников. Среди высокообразованных Швеции нужны:

акушерки;

инженеры-строители;

системные аналитики и ИТ-архитекторы;

разработчики программного обеспечения и систем;

полицейские;

ассистенты медсестер;

медсестры-специалисты;

учителя начальной школы;

учителя и воспитатели для детей с особыми потребностями.

Фото: В Швеции не хватает медсестер (gettyimages.com)

В категории квалифицированных рабочих Швеция нуждается в:

операторах мобильных сельскохозяйственных и лесохозяйственных заводов;

водителях автобусов и трамваев;

сантехниках и трубопроводниках;

операторах производственных станков;

строителях;

механиках и ремонтниках автомобилей;

сварщиках.

Какую работу могут получить украинцы и сколько можно заработать

Согласно последним статистическим данным, работу в Швеции имеют 56% украинских беженцев трудоспособного возраста.

В то же время, на сайтах вакансий можно увидеть, что украинцам предлагают такую работу:

учителя украинского языка и переводчики;

сиделки;

уборщики;

работа в сельском хозяйстве;

работа на складах.

В стране нет установленной минимальной заработной платы, поэтому каждая отрасль имеет оплату, которая согласуется с профсоюзами.

В частности, минимальная зарплата в среднем составляет 2500 евро (до отчислений), а почасовая оплата – примерно 18 евро.

Фото: Работа в сельском хозяйстве (gettyimages.com)

На работах, куда могут устроиться беженцы, согласно данным сайта europa.jobs, оплата следующая:

уборка – 2300 евро (13 евро/час);

садоводство/сбор урожая – 2200 евро (11 евро/час);

повар – 2400 евро (17 евро/час);

уход – 2370 евро (15 евро/час).

В то же время в 2023 году более 70% трудовых мигрантов в Швеции зарабатывали более 2400 евро в месяц.