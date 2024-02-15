В Швеции дефицит рабочих рук: каких работников ищут больше всего

В Швеции большой дефицит работников в некоторых отраслях по всей стране. В 2023 году в стране было зарегистрировано более 100 000 вакансий.
Какая ситуация на рынке труда и специалистов каких профессий больше не хватает, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на schengenvisainfo.com.
В некоторых регионах Швеции критическая потребность в работниках,чтобы заполнить рабочие места. В то же время, несмотря на ухудшение экономической ситуации, многие работодатели стремятся нанять компетентных работников, заявил министр рынка труда и интеграции Йохан Пехрсон.
По его словам, чтобы стать частью рынка труда, важно иметь образование и профессиональную подготовку.
Во втором квартале 2023 года в Швеции было зарегистрировано 106 565 вакансий. Такая статистика свидетельствует, что страна столкнулась с нехваткой рабочей силы и нуждается в большем количестве работников.
В Швеции не хватает как высокообразованных, так и квалифицированных работников. Среди высокообразованных Швеции нужны:
В категории квалифицированных рабочих Швеция нуждается в:
Согласно последним статистическим данным, работу в Швеции имеют 56% украинских беженцев трудоспособного возраста.
В то же время, на сайтах вакансий можно увидеть, что украинцам предлагают такую работу:
В стране нет установленной минимальной заработной платы, поэтому каждая отрасль имеет оплату, которая согласуется с профсоюзами.
В частности, минимальная зарплата в среднем составляет 2500 евро (до отчислений), а почасовая оплата – примерно 18 евро.
На работах, куда могут устроиться беженцы, согласно данным сайта europa.jobs, оплата следующая:
В то же время в 2023 году более 70% трудовых мигрантов в Швеции зарабатывали более 2400 евро в месяц.
Напомним, мы писали, что власти Швеции расширят льготы для украинцев и увеличат выплаты в 4 раза.
Напомним, мы писали, что в Швеции сделали исключение из правил для украинцев. Беженцам открыли доступ к изучению языка на высоком уровне.
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