Швеція змінила Чехію на посту голови Ради Євросоюзу

Як зазначає видання, ця скандинавська країна змінює на посаді країни-голови Чехію. Це запланована ротація, що відбувається раз на шість місяців.

Раніше, як повідомляв шведський уряд, Стокгольм оголосив пріоритетні напрями головування в ЄС - безпека, сталий розвиток, перехід на "зелену" енергетику та демократичні цінності.

"Швеція приймає головування в Раді Європейського Союзу в період історичних викликів для країн-членів і для Союзу в цілому. Протизаконне, неприйнятне та неспровоковане вторгнення Росії в Україну є загрозою для європейської безпеки з тяжкими наслідками для міграції, а також для глобальних поставок продовольства та енергоносіїв", - заявила влада на офіційному сайті шведського головування в ЄС.

На думку Стокгольма, необхідно забезпечити постійну співпрацю з надійними партнерами, зокрема міцні трансатлантичні зв'язки, особливо у час, коли в Європі, а саме в Україні, триває жорстка війна, розпочата російською агресією. Швеція пообіцяла приділяти пріоритетну увагу економічній та військовій допомозі Україні, а також підтримувати її на шляху до ЄС.

Шведська влада зазначила, що європейські економіки серйозно постраждали внаслідок війни в Україні і через маніпуляцій з енергоносіями з боку Росії. Однак це не повинно зупиняти ЄС на шляху переходу до екологічніших варіантів економічного розвитку, наголосили у Стокгольмі.