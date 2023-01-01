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Швеция сменила Чехию на посту председателя Совета Евросоюза

Фото: Швеция с 1 января этого года председательствует в Совете Евросоюза (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

С 1 января 2023 года к Швеции перешло право председательства в Совете Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на delfi.lv.

Как отмечает издание, эта скандинавская страна сменяет в должности страны-председателя Чехию. Это запланированная ротация, которая происходит раз в шесть месяцев.

Ранее, как сообщало шведское правительство, Стокгольм объявил приоритетные направления председательства в ЕС - безопасность, устойчивое развитие, переход на "зеленую" энергетику и демократические ценности.

"Швеция принимает председательство в Совете Европейского Союза в период исторических вызовов для стран-членов и для Союза в целом. Противозаконное, неприемлемое и неспровоцированное вторжение России в Украину представляет угрозу для европейской безопасности с тяжелыми последствиями для миграции, а также для глобальных поставок продовольствия и энерго", - заявили власти на официальном сайте шведского председательства в ЕС.

По мнению Стокгольма, необходимо обеспечить постоянное сотрудничество с надежными партнерами, в частности прочные трансатлантические связи, особенно в то время, когда в Европе, а именно в Украине, идет жестокая война, развязанная российской агрессией. Швеция пообещала уделять приоритетное внимание экономической и военной помощи Украине, а также поддерживать ее на пути в ЕС.

Шведские власти отметили, что европейские экономики серьезно пострадали в результате войны в Украине и из-за манипуляций с энергоносителями со стороны России. Однако это не должно останавливать ЕС на пути перехода к более экологическим вариантам экономического развития, подчеркнули в Стокгольме.

На днях РБК-Украина сообщало, что Совет ЕС призывает установить механизм прекращения членства России в Совбезе ООН, поскольку та дерзко нарушает международное право. Об этом высказался председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Напомним, что Совет ЕС согласовал решение об увеличении финансирования европейского фонда мира. Речь идет о сумме в 2 млрд евро.

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