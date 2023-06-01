Швеція заявить про готовність стати членом НАТО на вільнюському саміті, - МЗС

Під час розмови з журналістами, голова міністерства відзначив, що шведське законодавство щодо боротьби з тероризмом, яке нещодавно набуло чинності, є прикладом виконання зобов'язань.

"Настав час Туреччині та Угорщині розпочати ратифікацію членства Швеції в НАТО", - додав міністр.

Також Більстрем відзначив, що для Швеції вступ до НАТО ніколи не був "спринтерським забігом".

"Це ніколи не був спринт; це марафон, і зараз ми бачимо його кінець", - пояснив міністр.

Зазначається, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше заявляв про плани відвідати Туреччину в невизначений час, аби порушити питання членства Швеції в НАТО. Більстрем, зі свого боку, привітав плани генсека.

Вступ Швеції до НАТО

Швеція, після подачі заявки на вступ до Альянсу, вже більше року намагається стати новим членом НАТО. Водночас її членство відмовляються ратифікувати Угорщина й Туреччина.

Конфлікт між Стокгольмом й Анкарою полягає у тому, що Туреччина звинувачує країну в "підтримці тероризму". Ще більше загострило ситуацію спалення Корану навпроти посольства Анкари у Швеції.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, зі свого боку, заявив про необхідність покращення відносин між Стокгольмом та Будапештом, перш ніж Швеція стане членом НАТО.