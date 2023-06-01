RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Швеция заявит о готовности стать членом НАТО на саммите в Вильнюсе, - МИД

Фото: Тобиас Бильстрем, глава Министерства иностранных дел Швеции (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Швеция пошлет четкий сигнал о выполнении всех обязательств по вступлению в Альянс во время саммита НАТО в Вильнюсе.

Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем, пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Во время беседы с журналистами глава министерства отметил, что недавно вступившее в силу шведское законодательство по борьбе с терроризмом является примером выполнения обязательств.

"Пора Турции и Венгрии начать ратификацию членства Швеции в НАТО", - добавил министр.

Также Бильстрем отметил, что для Швеции вступление в НАТО никогда не было "спринтерским забегом".

"Это никогда не был спринт; это марафон, и сейчас мы видим его конец", – пояснил министр.

Отмечается, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял о планах посетить Турцию в неопределенное время, чтобы поднять вопрос о членстве Швеции в НАТО. Бильстрем, со своей стороны, приветствовал планы генсека.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция после подачи заявки на вступление в Альянс уже больше года пытается стать новым членом НАТО. В то же время, ее членство отказываются ратифицировать Венгрия и Турция.

Конфликт между Стокгольмом и Анкарой состоит в том, что Турция обвиняет страну в "поддержке терроризма". Еще больше обострило ситуацию сожжения Корана напротив посольства Анкары в Швеции.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, со своей стороны, заявил о необходимости улучшения отношений между Стокгольмом и Будапештом, прежде чем Швеция станет членом НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШвецияНАТОТурцияВенгрия