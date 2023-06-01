Швеция заявит о готовности стать членом НАТО на саммите в Вильнюсе, - МИД

Во время беседы с журналистами глава министерства отметил, что недавно вступившее в силу шведское законодательство по борьбе с терроризмом является примером выполнения обязательств.

"Пора Турции и Венгрии начать ратификацию членства Швеции в НАТО", - добавил министр.

Также Бильстрем отметил, что для Швеции вступление в НАТО никогда не было "спринтерским забегом".

"Это никогда не был спринт; это марафон, и сейчас мы видим его конец", – пояснил министр.

Отмечается, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял о планах посетить Турцию в неопределенное время, чтобы поднять вопрос о членстве Швеции в НАТО. Бильстрем, со своей стороны, приветствовал планы генсека.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция после подачи заявки на вступление в Альянс уже больше года пытается стать новым членом НАТО. В то же время, ее членство отказываются ратифицировать Венгрия и Турция.

Конфликт между Стокгольмом и Анкарой состоит в том, что Турция обвиняет страну в "поддержке терроризма". Еще больше обострило ситуацию сожжения Корана напротив посольства Анкары в Швеции.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, со своей стороны, заявил о необходимости улучшения отношений между Стокгольмом и Будапештом, прежде чем Швеция станет членом НАТО.