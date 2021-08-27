ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Швеция завершила эвакуацию людей из Афганистана

Новина українською →
Швеция, Пятница 27 августа 2021 17:27
Швеция завершила эвакуацию людей из Афганистана Фото: Швеция завершила эвакуацию людей из Афганистана (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

МИД Швеции сообщил о завершении эвакуации людей из Афганистана. Также операцию завершили Италия, Австралия, Новая Зеландия и Испания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Swissinfo.

"В общей сложности около 1100 человек были эвакуированы Министерством иностранных дел. Все сотрудники посольства, которые работали в Афганистане, и их семьи, были эвакуированы", - отметила министр иностранных дел Швеции Анна Линде.

Отметим, что операцию по эвакуации также завершили Италия, Испания, Австралия и Новая Зеландия.

Напомним, что аэропорт Кабула возобновил эвакуационные рейсы после вчерашних терактов в столице Афганистана.

В частности, РБК-Украина сообщало о том, что Великобритания планирует ускорить эвакуацию после теракта у аэропорта Кабула.

Также РБК-Украина раскрывало подробности ряда терактов, которые произошли в Афганистане вчера.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швеция Афганистан Кабул
NEWS
Защитный щиток не заменяет маску: украинцев предупредили о штрафах
Защитный щиток не заменяет маску: украинцев предупредили о штрафах
DAILY
"Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес