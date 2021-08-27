Швеция завершила эвакуацию людей из Афганистана

МИД Швеции сообщил о завершении эвакуации людей из Афганистана. Также операцию завершили Италия, Австралия, Новая Зеландия и Испания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Swissinfo .

"В общей сложности около 1100 человек были эвакуированы Министерством иностранных дел. Все сотрудники посольства, которые работали в Афганистане, и их семьи, были эвакуированы", - отметила министр иностранных дел Швеции Анна Линде.

Отметим, что операцию по эвакуации также завершили Италия, Испания, Австралия и Новая Зеландия.