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Швеція завершила евакуацію людей з Афганістану

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Швеція, П'ятниця 27 серпня 2021 17:27
Швеція завершила евакуацію людей з Афганістану Фото: Швеція завершила евакуацію людей з Афганістану (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

МЗС Швеції повідомило про завершення евакуації людей з Афганістану. Також операцію завершили Італія, Австралія, Нова Зеландія й Іспанія.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Swissinfo.

"В цілому близько 1100 осіб були евакуйовані міністерством закордонних справ. Всі співробітники посольства, які працювали в Афганістані, і їх сім'ї, були евакуйовані", - відзначила міністр закордонних справ Швеції Анна Лінде.

Відзначимо, що операцію по евакуації також завершили Італія, Іспанія, Австралія та Нова Зеландія.

Нагадаємо, що аеропорт Кабулу відновив евакуаційні рейси після вчорашніх терактів в столиці Афганістану.

Зокрема, РБК-Україна повідомляло про те, що Великобританія планує пришвидшити евакуацію після теракту біля аеропорту Кабулу.

Також РБК-Україна розкривало подробиці низки терактів, які сталися в Афганістані вчора.

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Швеция Афганистан Кабул
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