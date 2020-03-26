Apple рассматривает перенос выпуска iPhone 5G на несколько месяцев

Иллюстративное фото Apple (из открытых источников)

Пандемия коронавируса угрожает спросу и нарушает график производства Apple

Из-за пандемии коронавируса Apple обдумывает возможный перенос выпуска первой линейки iPhone 5G на несколько месяцев. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

Как сообщается, Apple планировал выпуск смартфонов на сентябрь 2020 года, но компания сообщила о возможной отсрочке выпуска первой линейки iPhone 5G из-за пандемии, которая существенно ослабит желание потребителей обновить свои смартфоны, а реакция на новинку будет сдержанной.

Как отмечается, с презентацией гаджета, поддерживающего 5G, Apple уже отстала от конкурентов - Samsung Electronics и Huawei Technologies и для успеха компании нужно, чтобы первый iPhone 5G стал хитом, иначе умеренный спрос может нарушить график производства.

Из-за этой публикации акции компании подешевели на 0,55% по итогам торгов в среду, но в ходе дополнительных торгов они снова подорожали на 0,8%.

Напомним, американская компания Apple представила новые планшеты iPad, а также ноутбук MacBook Air. Вместе с новыми гаджетами для заказа доступна клавиатура Magic Keyboard с подсветкой и трекпадом.