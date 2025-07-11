Швеція запускає нову ініціативу для підтримки України

В рамках конференції з відновлення України стартувала міжнародна ініціатива - Коаліція з питань науки, досліджень та інновацій в Україні. Однією з її співзасновниць стала Швеція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Швеції.

"Швеція твердо підтримує Україну та українців. Підтримка українських учених - це чіткий сигнал про нашу непохитну позицію. Наукова співпраця в межах ЄС буде ще сильнішою, коли Україна стане ближчою до нас", - заявила міністр вищої освіти та досліджень Швеції.

В уряді підкреслили, що підтримка науки в Україні - це не просто допомога на час війни, а довгострокова інвестиція в майбутнє України та всієї Європи. Вона має наблизити Україну до повноцінного членства в ЄС.

Також документ передбачає поглиблення інтеграції України у науково-дослідне співробітництво з Європейським Союзом.

Основною метою декларації є підтримка українських дослідників та новаторів, зокрема, через створення спільних дослідницьких проєктів.

Як наголосили представники шведського уряду, ініціатива спрямована на підтримку розвитку та зростання українських досліджень і технологічних інновацій.

Конференція з відновлення України

Конференція з відновлення України - це міжнародний майданчик для обговорення найважливіших питань, пов’язаних із післявоєнним відновленням нашої країни. Тут визначають ключові напрямки, формують стратегії та розглядають можливості фінансування відбудови.

До участі в конференції долучаються представники урядів інших держав, міжнародні інституції, бізнес-спільнота та громадські організації. Серед головних тем - енергетична безпека, відновлення інфраструктури, цифровізація, впровадження реформ, підтримка малого та середнього бізнесу, а також забезпечення прозорості у використанні міжнародної допомоги.

Програми відновлення України

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у рамках конференції з відновлення України оголосила про створення нового фонду з відбудови України. Вона назвала його найбільшим фондом акцій у світі для підтримки країни, що постраждала від війни.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що відбудова України може відбутись у форматі коаліції міжнародних партнерів за прикладом плану Маршалла. Це б сприяло економічному зростанню та модернізації інфраструктури.

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог також згадав про ідею "плану Маршалла".

Він підкреслив, що міжнародна спільнота має підтримати Україну у процесі післявоєнного відновлення, створивши для неї сучасний варіант такого плану допомоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.