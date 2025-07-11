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Швеция запускает новую инициативу для поддержки Украины

Пятница 11 июля 2025 13:00
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Швеция запускает новую инициативу для поддержки Украины Фото: Швеция запускает новую инициативу для поддержки Украины (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В рамках конференции по восстановлению Украины стартовала международная инициатива - Коалиция по вопросам науки, исследований и инноваций в Украине. Одной из ее соучредителей стала Швеция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Швеции.

Как отметили представители шведского правительства, инициатива направлена на поддержку развития и роста украинских исследований и технологических инноваций.

Основной целью декларации является поддержка украинских исследователей и новаторов, в частности, через создание совместных исследовательских проектов.

Также документ предусматривает углубление интеграции Украины в научно-исследовательское сотрудничество с Европейским Союзом.

В правительстве подчеркнули, что поддержка науки в Украине - это не просто помощь на время войны, а долгосрочная инвестиция в будущее Украины и всей Европы. Она должна приблизить Украину к полноценному членству в ЕС.

"Швеция твердо поддерживает Украину и украинцев. Поддержка украинских ученых - это четкий сигнал о нашей непоколебимой позиции. Научное сотрудничество в рамках ЕС будет еще сильнее, когда Украина станет ближе к нам", - заявила министр высшего образования и исследований Швеции.

Конференция по восстановлению Украины

Конференция по восстановлению Украины - это международная площадка для обсуждения важнейших вопросов, связанных с послевоенным восстановлением нашей страны. Здесь определяют ключевые направления, формируют стратегии и рассматривают возможности финансирования восстановления.

К участию в конференции привлекаются представители правительств других государств, международные институты, бизнес-сообщество и общественные организации. Среди главных тем - энергетическая безопасность, восстановление инфраструктуры, цифровизация, внедрение реформ, поддержка малого и среднего бизнеса, а также обеспечение прозрачности в использовании международной помощи.

Программы восстановления Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в рамках конференции по восстановлению Украины объявила о создании нового фонда по восстановлению Украины. Она назвала его крупнейшим фондом акций в мире для поддержки страны, пострадавшей от войны.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восстановление Украины может состояться в формате коалиции международных партнеров по примеру плана Маршалла. Это бы способствовало экономическому росту и модернизации инфраструктуры.

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог также вспомнил об идее "плана Маршалла".

Он подчеркнул, что международное сообщество должно поддержать Украину в процессе послевоенного восстановления, создав для нее современный вариант такого плана помощи.

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