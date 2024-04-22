Швеція запропонувала ввести санкції проти нафтового флоту Москви та скрапленого газу

"Прийняття 14-го пакету санкцій – одна з найважливіших речей. Ми подбаємо про те, щоб включити заборону на імпорт зрідженого природного газу, а також заходи щодо обмеження російського тіньового флоту", - сказав Більстрем, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ ЄС.

Обговорення пакету 14-го пакету санкцій знаходиться на ранній стадії, і він не буде ухвалений на зустрічі в Люксембурзі.

Як заявив раніше віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, пакет санкцій включатиме широкий перелік обмежувальних заходів із сильним акцентом на боротьбу з обходом – наприклад, у морському секторі, оскільки Росія продовжує намагатися порушувати верхній кордон цін на експорт нафти.

Санкції проти нафти

Ціновий ліміт, запроваджений країнами "Великої сімки", Європейським Союзом та Австралією, забороняє використання західних морських послуг, таких як страхування, маркування та транспортування, коли танкери перевозять російську нафту за ціною 60 доларів за барель або вище. Захід запровадив цей механізм після вторгнення Росії до України у лютому 2022 року.

З жовтня США посилили обмеження цін за допомогою санкцій, включаючи включення в лютому до списку санкцій "Совкомфлот", російську державну судноплавну компанію.