Швеция предложила ввести санкции против нефтяного флота Москвы и сжиженного газа

"Принятие 14-го пакета санкций - одна из самых важных вещей. Мы позаботимся о том, чтобы включить запрет на импорт сжиженного природного газа, а также меры по ограничению российского теневого флота", - сказал Бильстрем, прибыв на встречу министров иностранных дел ЕС.

Обсуждение пакета 14-го пакета санкций находится на ранней стадии, и он не будет принят на встрече в Люксембурге.

Как заявил ранее вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, пакет санкций будет включать широкий перечень ограничительных мер с сильным акцентом на борьбу с обходом - например, в морском секторе, поскольку Россия продолжает пытаться нарушать верхнюю границу цен на экспорт нефти.

Санкции против нефти

Ценовой лимит, введенный странами "Большой семерки", Европейским Союзом и Австралией, запрещает использование западных морских услуг, таких как страхование, маркировка и транспортировка, когда танкеры перевозят российскую нефть по цене 60 долларов за баррель или выше. Запад ввел этот механизм после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

С октября США усилили ограничение цен с помощью санкций, включая включение в феврале в санкционный список "Совкомфлот", российскую государственную судоходную компанию.