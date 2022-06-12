UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Швеция запретила компании Tetra Pak экспорт своей продукции в Россию

Фото: Швейцария (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Национальный совет по вопросам торговли Швеции не разрешил упаковочному гиганту Tetra Pak ввозить в Россию необходимую для производства продукцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Dagens Nyheter.

Экспорт картона, бумаги и краски был запрещен в Россию в рамках пятого пакета санкций ЕС, принятого 8 апреля.

Две недели назад Tetra Pak обратилась к властям Швеции с просьбой разрешить экспорт в Россию из гуманитарных соображений.

Производитель, который, по его данным, производит семь из десяти упаковок молока и соков, которые продаются в России, просил сделать исключение, чтобы иметь возможность оказывать детям "гуманитарную помощь в виде продуктов питания". Кроме того, Tetra Pak в своем обращении предполагала, что прерывание экспорта может иметь не те последствия, на которые рассчитывают западные страны - Россия получит "доступ к технологиям, которых она сейчас не имеет".

Однако совет не согласился с компанией и в разрешении отказал.

"То, что заявила компания Tetra Pak, и изучение дела в целом не показывает с достаточной силой, что экспорт и доставка необходимы по гуманитарным причинам", - сказано в ответе, с которым ознакомились журналисты Dagens Nyheter.

Напомним, Швейцария присоединилась к пятому пакету санкций против России. Страна ввела санкции против 200 россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация