Швеция запретила компании Tetra Pak экспорт своей продукции в Россию

Экспорт картона, бумаги и краски был запрещен в Россию в рамках пятого пакета санкций ЕС, принятого 8 апреля.



Две недели назад Tetra Pak обратилась к властям Швеции с просьбой разрешить экспорт в Россию из гуманитарных соображений.



Производитель, который, по его данным, производит семь из десяти упаковок молока и соков, которые продаются в России, просил сделать исключение, чтобы иметь возможность оказывать детям "гуманитарную помощь в виде продуктов питания". Кроме того, Tetra Pak в своем обращении предполагала, что прерывание экспорта может иметь не те последствия, на которые рассчитывают западные страны - Россия получит "доступ к технологиям, которых она сейчас не имеет".



Однако совет не согласился с компанией и в разрешении отказал.

"То, что заявила компания Tetra Pak, и изучение дела в целом не показывает с достаточной силой, что экспорт и доставка необходимы по гуманитарным причинам", - сказано в ответе, с которым ознакомились журналисты Dagens Nyheter.