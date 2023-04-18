Швеція закупить у Фінляндії кілька сотень БТР нового покоління

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT .

Укладена угода передбачає постачання 20 БТР вже у травні, а ще кілька сотень будуть поставлені згодом. Вартість кожного з них складає 970 тисяч євро.

"Це буде надійна, легка в управлінні машина з низькими витратами на технічне обслуговування. Це створює можливості для співпраці в галузі виробництва, обслуговування, подальшого розвитку і спільного використання, або того, що ми називаємо оперативною сумісністю", - зазначють у Міноборони.

