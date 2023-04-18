RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Швеция закупит у Финляндии несколько сотен БТР нового поколения

Фото: Швеция закупит у Финляндии несколько сотен БТР Pansarterrängbil 300 (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Министерство обороны Швеции заключило контракт с финской компанией-производителем оружия Patria о поставках "значительного количества" бронетранспортеров нового поколения Pansarterrängbil 300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT.

Совершенное соглашение предусматривает поставки 20 БТР уже в мае, а еще несколько сотен будут поставлены впоследствии. Стоимость каждого из них составляет 970 тысяч евро.

"Это будет надежная, легкая в управлении машина с низкими затратами на техническое обслуживание. Это создает возможности для сотрудничества в области производства, обслуживания, дальнейшего развития и совместного использования или того, что мы называем оперативной совместимостью", - отмечают в Минобороны.

Напомним, что 17 апреля в Швеции начались крупнейшие за последние 25 лет военные учения "Аврора 23". Участие в них принимают партнеры страны, в том числе, и Украина.

Также ранее мы писали, что Швеция увеличит оборонительные расходы, поскольку не исключает военного нападения на страну.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШвецияФинляндия