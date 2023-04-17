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Швеція проведе найбільші за 25 років навчання: Україна братиме участь

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Понеділок 17 квітня 2023 07:11
Швеція проведе найбільші за 25 років навчання: Україна братиме участь Фото: в Швеції пройдуть найбільші за 25 років навчання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Малиновський

Сьогодні, 17 квітня, в Швеції розпочинаються найбільші за останні 25 років військові навчання "Аврора 23". Відомо, що участь в них візьмуть партнери країни, в тому числі, і Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Збройних сил Швеції.

Тренування будуть проводитись в повітрі, на землі та на морі, а до них будуть залучені армія, військово-морський флот, авіація та національна гвардія Швеції. Також відомо, що вони триватимуть до травня.

Участь в навчаннях братимуть 14 країн та 26000 військових. Так, крім Швеції учасницями є США, Велика Британія, Фінляндія, Польща, Норвегія, Естонія, Латвія, Литва, Україна, Данія, Австрія, Німеччина та Франція.

"Навчання є хорошим способом посилити, сигналізувати та перевірити наші військові можливості. Таким чином, проведення масштабних і розширених навчань є ключовим для створення міцнішого захисту", - зазначили у шведських Збройних силах.

Нагадаємо, що у Швеції компанії з виробництва зброї нарощують потужності, щоб допомагати Україні.

Також раніше ми писали, Швеція збільшить оборонні витрати, оскільки не виключає воєнного нападу на країну.

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