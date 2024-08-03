Швеція закриває своє посольство в Лівані через загрозу ескалації на Близькому Сході, - ЗМІ

Швеція тимчасово закриває своє посольство в Бейруті через побоювання, що війна в Газі може перерости в загальнонаціональний конфлікт.

Про це заявив глава МЗС Швеції Тобіас Більстром, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local .

За його словами, відомство доручило своїм співробітникам покинути Бейрут і виїхати на Кіпр. Також МЗС планує тимчасово перенести своє посольство. В Бейруті воно залишатиметься закритим як мінімум протягом серпня, проте рішення про припинення його роботи може бути продовжено. За словами міністра все залежатиме від ситуації з безпекою.

"Міністерство уважно стежить за розвитком подій", - додав Тобіас Більстром.

Окрім інформації про закриття, Міністерство закордонних справ Швеції закликало громадян покинути територію Лівана.

"Я закликаю шведів у Лівані залишити країну в будь-який можливий спосіб, поки це можливо", - сказав глава шведського МЗС.

За даними відомства, цього літа близько 10 тисяч шведів могли відвідати Ліван. Така статистика існує незважаючи на попередження про заборону на в'їзд до цієї країни, що діє з жовтня 2023 року.