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Швеция закрывает посольство в Ливане из-за угрозы эскалации на Ближнем Востоке, - СМИ

Суббота 03 августа 2024 17:49
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Швеция закрывает посольство в Ливане из-за угрозы эскалации на Ближнем Востоке, - СМИ Фото: глава МИД Швеции Тобиас Бильстром (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Швеция временно закрывает свое посольство в Бейруте из-за опасений, что война в Газе может перерасти в общенациональный конфликт.

Об этом заявил глава МИД Швеции Тобиас Бильстром, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

По его словам, ведомство поручило своим сотрудникам покинуть Бейрут и уехать на Кипр. Также МИД планирует временно перенести свое посольство. В Бейруте оно будет оставаться закрытым как минимум в течение августа, однако решение о прекращении его работы может быть продлено. По словам министра, все будет зависеть от ситуации с безопасностью.

"Министерство внимательно следит за развитием событий", - добавил Тобиас Бильстром.

Кроме информации о закрытии, Министерство иностранных дел Швеции призвало граждан покинуть территорию Ливана.

"Я призываю шведов в Ливане оставить страну любым возможным способом, пока это возможно", - сказал глава шведского МИД.

По данным ведомства, этим летом около 10 тысяч шведов могли посетить Ливан. Такая статистика существует, несмотря на предупреждение о запрете на въезд в эту страну, действующее с октября 2023 года.

Напомним, что МИД Украины также обратилось к украинцам на фоне ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке. В частности, гражданам Украины посоветовали воздержаться от поездок в Израиль и Ливан, а тем украинцам, которые уже находятся в этих странах, придерживаться обновленных рекомендаций, опубликованных на сайте МИД.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ливанские СМИ сообщили о новых ударах Израиля. Также мы писали, с чего началась угроза начала новой войны.

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