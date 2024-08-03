Швеция закрывает посольство в Ливане из-за угрозы эскалации на Ближнем Востоке, - СМИ
Швеция временно закрывает свое посольство в Бейруте из-за опасений, что война в Газе может перерасти в общенациональный конфликт.
Об этом заявил глава МИД Швеции Тобиас Бильстром, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.
По его словам, ведомство поручило своим сотрудникам покинуть Бейрут и уехать на Кипр. Также МИД планирует временно перенести свое посольство. В Бейруте оно будет оставаться закрытым как минимум в течение августа, однако решение о прекращении его работы может быть продлено. По словам министра, все будет зависеть от ситуации с безопасностью.
"Министерство внимательно следит за развитием событий", - добавил Тобиас Бильстром.
Кроме информации о закрытии, Министерство иностранных дел Швеции призвало граждан покинуть территорию Ливана.
"Я призываю шведов в Ливане оставить страну любым возможным способом, пока это возможно", - сказал глава шведского МИД.
По данным ведомства, этим летом около 10 тысяч шведов могли посетить Ливан. Такая статистика существует, несмотря на предупреждение о запрете на въезд в эту страну, действующее с октября 2023 года.
Напомним, что МИД Украины также обратилось к украинцам на фоне ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке. В частности, гражданам Украины посоветовали воздержаться от поездок в Израиль и Ливан, а тем украинцам, которые уже находятся в этих странах, придерживаться обновленных рекомендаций, опубликованных на сайте МИД.
Ранее РБК-Украина сообщало, что ливанские СМИ сообщили о новых ударах Израиля. Также мы писали, с чего началась угроза начала новой войны.
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