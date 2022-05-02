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Швеция тоже вызвала посла РФ из-за нарушения воздушного пространства

Фото: МИД Швеции вызвало российского посла (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Министерство иностранных дел Швеции отреагировало на нарушение воздушного пространства страны российским самолетом-разведчиком, и вызвало посла РФ для пояснений. Ранее с аналогичным заявлением и требованием выступила Дания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al-Jazeera.

В МИД Швеции заявили, что посла РФ вызовут в Стокгольм 2 мая.

Нарушение воздушного пространства вызвало быструю реакцию в Швеции, где министр обороны Петер Хультквист заявил местным СМИ, что такие действия со стороны Москвы были "непрофессиональными" и "неуместными", учитывая усиление напряженности в регионе из-за вторжения РФ в Украину.

В заявлении министерства обороны Швеции говорится, что проникновение "российского винтового самолета Ан-30" в воздушное пространство страны отслеживалось и записывалось.

По словам пресс-атташе Командования обороны Дании Хенрика Мортенсена, это был разведывательный самолет, который находился в их воздушном пространстве в течение "очень короткого времени". Тогда было поднято для перехвата два датских F-16.

Дания является членом НАТО, в отличие от Швеции, где ведутся дебаты о том, следует ли ей отказаться от внеблокового статуса и присоединиться к альянсу.

Отвечая на вопрос газеты Dagens Nyheter, министр обороны Швеции заявил, что нет никаких доказательств того, что нарушение было связано с текущими дискуссиями о возможном вступлении Стокгольма в НАТО.

Напомним, в пятницу вечером, 30 апреля, российский самолет наблюдения и аэрофотосъемки Ан-30 вторгся в воздушное пространство Дании к востоку от Борнхольма, датского балтийского острова. Затем самолет-разведчик РФ нарушил воздушное пространство Швеции.

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