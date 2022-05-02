Швеція теж викликала посла РФ через порушення повітряного простору

У МЗС Швеції заявили, що посла РФ викличуть до Стокгольма 2 травня.

Порушення повітряного простору викликало швидку реакцію в Швеції, де міністр оборони Петер Хультквіст заявив місцевим ЗМІ, що такі дії з боку Москви були "непрофесійними" і "недоречними", враховуючи посилення напруженості в регіоні через вторгнення РФ в Україну.

У заяві міністерства оборони Швеції йдеться, що проникнення "російського гвинтового літака Ан-30" в повітряний простір країни відстежувалося і записувалося.

За словами прес-аташе командування оборони Данії Хенріка Мортенсена, це був розвідувальний літак, який знаходився в їх повітряному просторі протягом "дуже короткого часу". Тоді було піднято для перехоплення два данські F-16.

Данія є членом НАТО, на відміну від Швеції, де ведуться дебати про те, чи слід їй відмовитися від позаблокового статусу і приєднатися до альянсу.

Відповідаючи на запитання газети Dagens Nyheter, міністр оборони Швеції заявив, що немає жодних доказів того, що порушення було пов'язане з поточними дискусіями про можливий вступ Стокгольма до НАТО.