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Швеція теж викликала посла РФ через порушення повітряного простору

Фото: МЗС Швеції викликало російського посла (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Міністерство закордонних справ Швеції відреагувало на порушення повітряного простору країни російським літаком-розвідником, і викликало посла РФ для пояснень. Раніше з аналогічною заявою і вимогою виступила Данія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al-Jazeera.

У МЗС Швеції заявили, що посла РФ викличуть до Стокгольма 2 травня.

Порушення повітряного простору викликало швидку реакцію в Швеції, де міністр оборони Петер Хультквіст заявив місцевим ЗМІ, що такі дії з боку Москви були "непрофесійними" і "недоречними", враховуючи посилення напруженості в регіоні через вторгнення РФ в Україну.

У заяві міністерства оборони Швеції йдеться, що проникнення "російського гвинтового літака Ан-30" в повітряний простір країни відстежувалося і записувалося.

За словами прес-аташе командування оборони Данії Хенріка Мортенсена, це був розвідувальний літак, який знаходився в їх повітряному просторі протягом "дуже короткого часу". Тоді було піднято для перехоплення два данські F-16.

Данія є членом НАТО, на відміну від Швеції, де ведуться дебати про те, чи слід їй відмовитися від позаблокового статусу і приєднатися до альянсу.

Відповідаючи на запитання газети Dagens Nyheter, міністр оборони Швеції заявив, що немає жодних доказів того, що порушення було пов'язане з поточними дискусіями про можливий вступ Стокгольма до НАТО.

Нагадаємо, в п'ятницю ввечері, 30 квітня, російський літак спостереження та аерофотозйомки Ан-30 вторгся в повітряний простір Данії на схід від Борнхольма, датського Балтійського острова. Потім літак-розвідник РФ порушив повітряний простір Швеції.

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