ua en ru
Вт, 09 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Швеція внесе близько 5 млн доларів до фонду НАТО для допомоги Україні

Швеція, Вівторок 09 січня 2024 12:36
UA EN RU
Швеція внесе близько 5 млн доларів до фонду НАТО для допомоги Україні Фото: Швеція внесе близько 5 млн доларів до фонду НАТО для допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Швеція перерахує 50 млн шведських крон (близько 5 млн доларів) до фонду НАТО для допомоги Україні. Кошти підуть на військове обладнання, паливо та медикаменти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Швеції.

Як повідомляється, фонд допомоги НАТО Україні отримає 50 млн шведських крон. Гроші підуть на підтримку проектів яким бракує фінансування, такі як закупівля оборонного обладнання, палива, медикаментів та обладнання для розмінування.

Окрім того, Швеція перерахує 5 млн шведських крон цільовому фонду НАТО з розбудови оборонного потенціалу для Молдови. Вони будуть використані на закупівлю обладнання, навчання і підтримку реформ.

Ще 5 млн шведських крон буде надано Грузії. Кошти підуть на проекти в таких сферах, як врегулювання криз, кібербезпека та обмін розвідданими.

Допомога Україні від Швеції

Нагадаємо, 11 грудня 2023 року уряд Швеції оголосив про виділення Україні нового пакету допомоги у розмірі 1,4 мільярда крон (133,5 млн доларів). Ці кошти підуть на підтримку українців узимку.

Також 26 листопада прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що країна виділить Україні фінансову допомогу. Гроші підуть на ініціативу Grain From Ukraine (Зерно з України).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Швеція Допомога Україні Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
Законопроєкт про мобілізацію. Про що сперечаються в Раді та коли чекати зрушень
Законопроєкт про мобілізацію. Про що сперечаються в Раді та коли чекати зрушень
DAILY
Данило Гетманцев: Війна – це такий період, коли всі біднішають
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Данило Гетманцев: Війна – це такий період, коли всі біднішають