Швеция внесет около 5 млн долларов в фонд НАТО для помощи Украине

Швеция перечислит 50 млн шведских крон (около 5 млн долларов) в фонд НАТО для помощи Украине. Денежные средства пойдут на военное оборудование, топливо и медикаменты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Швеции.

Фонд помощи НАТО Украине получит 50 млн шведских крон. Деньги пойдут на поддержку проектов, которым не хватает финансирования, такие как закупка оборонного оборудования, топлива, медикаментов и оборудования для разминирования.

Кроме того, Швеция перечислит 5 млн шведских крон целевому фонду НАТО по развитию оборонного потенциала для Молдовы. Они будут использованы на закупку оборудования, обучение и поддержку реформ.

Еще 5 млн шведских крон будет предоставлено Грузии. Средства пойдут на проекты в таких областях, как урегулирование кризисов, кибербезопасность и обмен разведданными.

Помощь Украине от Швеции

Напомним, 11 декабря 2023 года правительство Швеции объявило о выделении Украине нового пакета помощи в размере 1,4 миллиарда крон (133,5 млн долларов). Эти средства пойдут в поддержку украинцев зимой.

Также 26 ноября премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна выделит Украине финансовую помощь. Деньги пойдут на инициативу Grain From Ukraine (Зерно из Украины).