Швеція влітку припинить просувати свою культуру в Росії

"Причиною такого рішення є військова агресія проти України", - йдеться у повідомленні.

Тому Рада з культури у посольстві Швеції у Москві не може працювати над просуванням шведської культури.

"У Москві та Росії зараз таких можливостей немає. І краще, щоб ці гроші витратили на інші потреби", - сказала міністр.

Лільєстранд сказала, що посада радника з культури у Пекіні також вакантна.