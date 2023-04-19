Швеція влітку припинить просувати свою культуру в Росії

Радник з культури посольства Швеції у Москві повернеться додому після закінчення терміну його призначення у серпні. Країна не займатиметься просуванням своєї культури в РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра культури Швеції Париси Лільєстранд, яку приводить Aftonbladet.
"Причиною такого рішення є військова агресія проти України", - йдеться у повідомленні.
Тому Рада з культури у посольстві Швеції у Москві не може працювати над просуванням шведської культури.
"У Москві та Росії зараз таких можливостей немає. І краще, щоб ці гроші витратили на інші потреби", - сказала міністр.
Лільєстранд сказала, що посада радника з культури у Пекіні також вакантна.
Нагадаємо, що шведський виробник горілки Absolut вирішив припинити експорт в Росію.
Росія веде розвідку у водах країн Північної Європи. Російські військові можуть готувати диверсії на об'єктах енергетичної інфраструктури.
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