Швеція вислала китайську журналістку через загрозу національній безпеці

Шведська влада розпорядилася вислати китайську журналістку, заявивши, що вона може становити серйозну загрозу національній безпеці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що 57-річна китаянка прожила в країні майже 20 років і відкинула усі звинувачення. Адвокат журналістки не назвав ім'я жінки. При цьому він сказав, що не може вдаватися до подробиць звинувачень, оскільки вони стосуються національної безпеки та офіційно конфіденційні.
"Поліція безпеки стверджує, що мій клієнт може становити серйозну загрозу безпеці. Ця оцінка узгоджена з Міграційним агентством, Міграційним судом та урядом", - додав адвокат.
Громадська телекомпанія SVT не розкрила подробиць звинувачень, але повідомила, не назвавши джерела, що жінка публікувала статті на своєму сайті та отримувала пов'язані з репортажами платежі від посольства Китаю у Стокгольмі. Вона також приймала китайську владу та бізнес-делегації під час візитів до Швеції і прагнула організувати зустрічі зі шведськими офіційними особами.
Шпигунська діяльність Китаю по всьому світу
Нещодавно військовослужбовця ВМС США засудили до 27 місяців ув'язнення за отримання хабара в розмірі майже 15 тисяч доларів від офіцера китайської розвідки в обмін на фотографії військової інформації США.
Пізніше також повідомлялося, що уряд Британії розглядає можливість скорочення кількості громадян Китаю, які можуть в'їжджати до країни з офіційних справ. Це пов'язано зі шпигунською загрозою з боку Пекіна. Мета полягає в тому, щоб змусити Китай та інші країни надавати докладнішу інформацію та надати більше часу для перевірок.
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