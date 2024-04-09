Швеція вислала китайську журналістку через загрозу національній безпеці

Повідомляється, що 57-річна китаянка прожила в країні майже 20 років і відкинула усі звинувачення. Адвокат журналістки не назвав ім'я жінки. При цьому він сказав, що не може вдаватися до подробиць звинувачень, оскільки вони стосуються національної безпеки та офіційно конфіденційні.

"Поліція безпеки стверджує, що мій клієнт може становити серйозну загрозу безпеці. Ця оцінка узгоджена з Міграційним агентством, Міграційним судом та урядом", - додав адвокат.

Громадська телекомпанія SVT не розкрила подробиць звинувачень, але повідомила, не назвавши джерела, що жінка публікувала статті на своєму сайті та отримувала пов'язані з репортажами платежі від посольства Китаю у Стокгольмі. Вона також приймала китайську владу та бізнес-делегації під час візитів до Швеції і прагнула організувати зустрічі зі шведськими офіційними особами.