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Швеция выслала китайскую журналистку из-за угрозы национальной безопасности

Фото: Швеция выслала китайскую журналистку из-за угрозы национальной безопасности (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Шведские власти распорядились выслать китайскую журналистку, заявив, что она может представлять серьезную угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что 57-летняя китаянка прожила в стране почти 20 лет и отвергла все обвинения. Адвокат журналистки не назвал имя женщины. При этом он сказал, что не может вдаваться в подробности обвинений, поскольку они касаются национальной безопасности и официально конфиденциальны.

"Полиция безопасности утверждает, что мой клиент может представлять серьезную угрозу безопасности. Эта оценка согласована с Миграционным агентством, Миграционным судом и правительством", - добавил адвокат.

Общественная телекомпания SVT не раскрыла подробностей обвинений, но сообщила, не назвав источники, что женщина публиковала статьи на своем сайте и получала связанные с репортажами платежи от посольства Китая в Стокгольме. Она также принимала китайские власти и бизнес-делегации во время визитов в Швецию и стремилась организовать встречи со шведскими официальными лицами.

Шпионская деятельность Китая по всему миру

Недавно военнослужащий ВМС США был приговорен к 27 месяцам заключения за получение взятки в размере почти 15 тысяч долларов от офицера китайской разведки в обмен на фотографии военной информации США.

Позже также сообщалось, что правительство Британии рассматривает возможность сокращения числа граждан Китая, которые могут въезжать в страну по официальным делам. Это связано со шпионской угрозой со стороны Пекина. Цель состоит в том, чтобы заставить Китай и другие страны предоставлять более подробную информацию и предоставить больше времени для проверок.

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