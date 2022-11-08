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Швеція виконає всі умови, щоб отримати "так" від Туреччини на вступ до НАТО

Фото: прем'єр-міністр Швеції Ульф-Яльмар Крістерссон (facebook.com/UlfKristersson)
Автор: Тетяна Степанова

Новий прем'єр-міністр Швеції пообіцяв зайняти жорсткішу позицію щодо боротьби зі злочинністю та тероризмом під час візиту до Туреччини, де він шукатиме схвалення президента Реджепа Тайіпа Ердогана щодо заявки його країни на вступ до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Швеція виконає угоду з Туреччиною щодо членства в НАТО", - заявив шведський прем'єр Ульф-Яльмар Крістерссон після переговорів з турецьким президентом Реджепом Ердоганом в Анкарі.

Крістерссон назвав Туреччину однією з країн альянсу, які найбільше постраждали від тероризму.

"Швеція виконуватиме всі свої зобов'язання перед Туреччиною. У майбутньому вона виконуватиме зобов'язання, взяті на себе як союзник", - сказав він журналістам.

Прем'єр наголосив, що Стокгольм повністю виконає домовленості.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що новий уряд Швеції дистанціюватиметься від курдського ополчення. Це необхідно заради отримання схвалення від Туреччини щодо вступу до складу НАТО.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Фінляндія та Швеція готові до вступу до НАТО.

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