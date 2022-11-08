RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Швеция выполнит все условия, чтобы получить "да" от Турции на вступление в НАТО

Фото: премьер-министр Швеции Ульф-Яльмар Кристерссон (facebook.com/UlfKristersson)
Автор: Татьяна Степанова

Новый премьер-министр Швеции пообещал занять более жесткую позицию по борьбе с преступностью и терроризмом во время визита в Турцию, где он будет искать одобрение президента Реджепа Тайипа Эрдогана по заявке его страны на вступление в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Швеция выполнит соглашение с Турцией по членству в НАТО", - заявил шведский премьер Ульф-Яльмар Кристерссон после переговоров с турецким президентом Реджепом Эрдоганом в Анкаре.

Кристерссон назвал Турцию одной из стран альянса, наиболее пострадавших от терроризма.

"Швеция будет выполнять все свои обязательства перед Турцией. В будущем она будет выполнять обязательства, взятые на себя в качестве союзника", - сказал он журналистам.

Премьер подчеркнул, что Стокгольм полностью выполнит договоренности.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что новое правительство Швеции будет дистанцироваться от курдского ополчения. Это необходимо для получения одобрения от Турции о вступлении в состав НАТО.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Финляндия и Швеция готовы к вступлению в НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОШвецияТурция