Швеция выполнит все условия, чтобы получить "да" от Турции на вступление в НАТО

"Швеция выполнит соглашение с Турцией по членству в НАТО", - заявил шведский премьер Ульф-Яльмар Кристерссон после переговоров с турецким президентом Реджепом Эрдоганом в Анкаре.

Кристерссон назвал Турцию одной из стран альянса, наиболее пострадавших от терроризма.

"Швеция будет выполнять все свои обязательства перед Турцией. В будущем она будет выполнять обязательства, взятые на себя в качестве союзника", - сказал он журналистам.

Премьер подчеркнул, что Стокгольм полностью выполнит договоренности.