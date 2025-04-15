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Швеція викликала на килим посла Росії через удари по Сумах і Кривому Рогу

Стокгольм, Вівторок 15 квітня 2025 22:59
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Швеція викликала на килим посла Росії через удари по Сумах і Кривому Рогу Фото: Марія Мальмер Стенергард, голова МЗС Швеції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністерство закордонних справ Швеції викликало посла Росії Сергія Бєляєва. Причиною стали російські удари по мирних містах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Швеції Марію Мальмер Стенергард у соцмережі X.

"Сьогодні ми викликали посла Росії у Швеції у зв'язку з триваючою агресією Росії проти України і нападами на українські міста і мирних жителів. Це не дії країни, яка прагне миру", - наголосила міністр.

Вона додала, що шведський уряд закликає Росію негайно вивести свої війська з території України.

Також Стенергард запевнила, що уряд Швеції прагне справедливого та міцного миру для України і підтримуватиме Україну доти, доки це буде потрібно.

Варто зауважити, що вчора, 14 квітня, посла Росії також викликала Литва. У МЗС Литви запевнили, що тим, хто стоїть за ударами по мирних містах України, не вдасться уникнути правосуддя.

Удари по Сумах і Кривому Рогу

Нагадаємо, 4 квітня окупанти вдарили балістичною ракетою по Кривому Рогу. Ракета вибухнула посеред житлового району, загинули 19 людей. Серед загиблих було дев'ятеро дітей.

При цьому в неділю, 13 квітня, росіяни атакували Суми двома балістичними ракетами. У центрі міста загинули 35 людей, серед яких був 11-річний хлопчик.

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