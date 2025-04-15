Швеція викликала на килим посла Росії через удари по Сумах і Кривому Рогу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Швеції Марію Мальмер Стенергард у соцмережі X.

"Сьогодні ми викликали посла Росії у Швеції у зв'язку з триваючою агресією Росії проти України і нападами на українські міста і мирних жителів. Це не дії країни, яка прагне миру", - наголосила міністр.

Вона додала, що шведський уряд закликає Росію негайно вивести свої війська з території України.

Також Стенергард запевнила, що уряд Швеції прагне справедливого та міцного миру для України і підтримуватиме Україну доти, доки це буде потрібно.

Варто зауважити, що вчора, 14 квітня, посла Росії також викликала Литва. У МЗС Литви запевнили, що тим, хто стоїть за ударами по мирних містах України, не вдасться уникнути правосуддя.