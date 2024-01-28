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Швеція виграла мікст на чемпіонаті Європи з біатлону, Україна фінішувала в топ-8

Фото: Антон Іварссон і Сара Андерссон завоювали золоті нагороди єврофорумів (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорців

Національна команда Швеції тріумфувала в одиночній змішаній естафеті на європейській першості в словацькому Брезно-Осрблє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Дует Антона Іварссона та Сари Андерссон першим дістався до фінішу останніх змагань форуму. Дистанцію з чотирма вогневими рубежами вони пройшли за 41:50,1 хвилини.

Загалом шведи використали 6 додаткових патронів і уникнули штрафних кіл. Натомість збірна Норвегії, що здобула "срібло", використала аж 14 патронів понад норму та одного разу пішла на коло штрафу. "Бронзова" Австрія обійшлася без штрафних кіл, але закрила 20 мішеней за 29 спроб.

Кольори збірної України на трасі захищали Антон Дудченко та Анна Кривонос. Ніхто з них не зміг обійтися без додаткових патронів на чотирьох вогневих рубежах. Дудченко використав два та один, а Кривонос – 3 і 1 патрони відповідно. Разом із посередньою швидкістю така стрільба призвели до 8-ї позиції на фініші.

Підсумки біатлонної одиночної змішаної естафети:

  1. Швеція
  2. Норвегія (+13,9)
  3. Австрія (+43,9)

...

8. Україна (+1:27,9)

До слова, напередодні Кіркейде виграла гонку переслідування на чемпіонаті Європи-2024.

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