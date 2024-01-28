Швеция выиграла микст на чемпионате Европы по биатлону, Украина финишировала в топ-8

Дуэт Антона Иварссона и Сары Андерссон первым добрался до финиша последних соревнований форума. Дистанцию с четырьмя огневыми рубежами они прошли за 41:50,1 минуты.

В общей сложности шведы использовали 6 дополнительных патронов и избежали штрафных кругов. Зато сборная Норвегии, завоевавшая "серебро", использовала 14 патронов сверх нормы и однажды ушла на круг штрафа. "Бронзовая" Австрия обошлась без штрафных кругов, но закрыла 20 мишеней за 29 попыток.

Цвета сборной Украины на трассе защищали Антон Дудченко и Анна Кривонос. Никто из них не смог обойтись без дополнительных патронов на четырех огневых рубежах. Дудченко использовал два и один, а Кривонос – 3 и 1 патрона соответственно. Вместе с посредственной скоростью такая стрельба привела к 8-й позиции на финише.

Итоги биатлонной одиночной смешанной эстафеты:

Швеция Норвегия (+13,9) Австрия (+43,9)

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8. Украина (+1:27,9)