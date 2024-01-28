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Швеция выиграла микст на чемпионате Европы по биатлону, Украина финишировала в топ-8

Фото: Антон Иварссон и Сара Андерссон завоевали золотые награды еврофорумов (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Швеции торжествовала в одиночной смешанной эстафете на европейском первенстве в словацком Брезно-Осрбле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Дуэт Антона Иварссона и Сары Андерссон первым добрался до финиша последних соревнований форума. Дистанцию с четырьмя огневыми рубежами они прошли за 41:50,1 минуты.

В общей сложности шведы использовали 6 дополнительных патронов и избежали штрафных кругов. Зато сборная Норвегии, завоевавшая "серебро", использовала 14 патронов сверх нормы и однажды ушла на круг штрафа. "Бронзовая" Австрия обошлась без штрафных кругов, но закрыла 20 мишеней за 29 попыток.

Цвета сборной Украины на трассе защищали Антон Дудченко и Анна Кривонос. Никто из них не смог обойтись без дополнительных патронов на четырех огневых рубежах. Дудченко использовал два и один, а Кривонос – 3 и 1 патрона соответственно. Вместе с посредственной скоростью такая стрельба привела к 8-й позиции на финише.

Итоги биатлонной одиночной смешанной эстафеты:

  1. Швеция
  2. Норвегия (+13,9)
  3. Австрия (+43,9)

...

8. Украина (+1:27,9)

К слову, накануне Киркейде выиграла гонку преследования на чемпионате Европы-2024.

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