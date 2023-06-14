Швеція відправила Україні партію міношукачів для ліквідації наслідків підриву ГЕС

Швеція відправила Україні 250 міношукачів, щоб допомогти впоратися з наслідками підриву окупантами Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони Швеції .

"Швеція та ЄС рішуче засуджують підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Це показує новий рівень руйнування критичної української цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Швеція продовжуватиме рішуче підтримувати Україну доти, доки це необхідно, і продовжить чинити тиск на Росію. Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін заявив, що обладнання для розмінування, яке відправив Стокгольм, призначене для цивільного розмінування. Ця операція допоможе Україні убезпечити райони, які постраждали від затоплення після вибуху Каховської дамби.

"Міни, розкидані після вибуху дамби в Каховці, становлять серйозну загрозу життю і здоров'ю мирного населення в цьому районі. Здатність виявляти міни - це один зі способів захисту цивільних осіб і забезпечення гуманітарного доступу, оскільки плаваючі міни і залишки, що не розірвалися, можуть переміщатися далеко за межі пляжів", - додав міністр.

Очікується, що 250 міношукачів буде доставлено в Україну найближчим часом.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня, російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області. Вода з водосховища затопила численні населені пункти у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Найгірша ситуація спостерігається саме в Херсонській області, а особливо на тимчасово окупованій території. Ворог відмовляє в допомозі цивільним й загалом ускладнює евакуацію обстрілами.

Вчора Латвія вирішила відправити гуманітарну допомогу Україні, яка необхідна для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС і подальшого затоплення частини Херсонської області.