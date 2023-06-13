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Латвія відправить Україні додаткову допомогу для ліквідації наслідків підриву ГЕС

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Вівторок 13 червня 2023 20:44
Латвія відправить Україні додаткову допомогу для ліквідації наслідків підриву ГЕС Фото: Наслідки підриву ГЕС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Латвія вирішила відправити гуманітарну допомогу Україні, яка необхідна для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС і подальшого затоплення частини Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення уряду Латвії, про яке пише LSM.lv.

Пакет гуманітарної допомоги оцінюють у приблизно 430 тисяч євро. До нього входять електрогенератори, компресори, насосні станції, рятувальні жилети, спальні мішки, труби, мотопомпи, водолазні рукавички, черевики, квадроцикли та інше обладнання, яке буде відправлено в Україну.

Підрив Каховської ГЕС завдав значної шкоди регіону, людям та інфраструктурі. Гуманітарна допомога буде надана Державною пожежно-рятувальною службою Латвії, а ковдри та гумові чоботи - з державного матеріального резерву.

"Фінансування гуманітарної допомоги буде виділено з державного бюджету на непередбачені витрати. Очікується, що загальні передбачувані витрати на відновлення матеріальних ресурсів наступного року становитимуть 433 119 євро, а транспортні витрати попередньо оцінюються у 20 000 євро цього року", - пише видання.

Раніше уряд Латвії погодився виділити 200 000 євро на допомогу Україні в подоланні екологічної та гуманітарної кризи.

Підрив Каховської ГЕС

Росія в ніч на 6 червня підірвали заздалегідь заміновану дамбу Каховської ГЕС. Через це було затоплено десятки населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація в Херсоні та області

Жителів Херсона застерігають від самостійного обстеження будинків, оскільки вода може залишати за собою вибухонебезпечні предмети.

До того ж у Херсоні та області ввели низку обмежень після підриву росіянами Каховської ГЕС. Зокрема, це стосується заборони на в'їзд до підтоплених населених пунктів.

Детальніше про ситуацію після теракту на Каховській ГЕС в матеріалі РБК-Україна.

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