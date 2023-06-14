Швеция отправила Украине партию миноискателей для ликвидации последствий подрыва ГЭС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Швеции .

"Швеция и ЕС решительно осуждают подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области. Это показывает новый уровень разрушения критической украинской гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Швеция будет продолжать решительно поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо, и продолжит оказывать давление на Россию. Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил, что оборудование для разминирования, которое отправил Стокгольм, предназначено для гражданского разминирования. Эта операция поможет Украине обезопасить районы, пострадавшие от затопления после взрыва Каховской дамбы.

"Мины, разбросанные после взрыва дамбы в Каховке, представляют серьезную угрозу жизни и здоровью мирного населения в этом районе. Способность обнаруживать мины - это один из способов защиты гражданских лиц и обеспечения гуманитарного доступа, поскольку плавающие мины и неразорвавшиеся остатки могут перемещаться далеко за пределы пляжей", - добавил министр.

Ожидается, что 250 миноискателей будет доставлено в Украину в ближайшее время.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня, российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Вода из водохранилища затопила многие населенные пункты в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Худшая ситуация наблюдается именно в Херсонской области, а особенно на временно оккупированной территории. Враг отказывает в помощи гражданским и в целом усложняет эвакуацию обстрелами.

Вчера Латвия решила отправить гуманитарную помощь Украине, которая необходима для преодоления последствий взрыва Каховской ГЭС и последующего затопления части Херсонской области.