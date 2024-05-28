Швеція відмовилася від планів щодо відправлення винищувачів Gripen в Україну

"Інші країни коаліції настійно просили нас почекати з системою Gripen", - заявив він, маючи на увазі країни, які планують передати Україні літаки F-16 американського виробництва.

При цьому міністр додав, що це пов'язано з тим, що "зараз основна увага приділяється впровадженню системи F-16".

Минулого року Україна почала переговори зі Швецією про можливість отримання винищувачів Gripen, і скандинавська країна пізніше заявила, що оцінить потенціал відправки літаків, вироблених шведським оборонним підрядником Saab.