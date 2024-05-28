Швеция отказалась от планов по отправке истребителей Gripen в Украину

"Другие страны коалиции настоятельно просили нас подождать с системой Gripen", - заявил он, имея в виду страны, которые планируют передать Украине самолеты F-16 американского производства.

При этом министр добавил, что это связано с тем, что "сейчас основное внимание уделяется внедрению системы F-16".

В прошлом году Украина начала переговоры со Швецией о возможности получения истребителей Gripen, и скандинавская страна позже заявила, что оценит потенциал отправки самолетов, произведенных шведским оборонным подрядчиком Saab.