RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Швеция отказалась от планов по отправке истребителей Gripen в Украину

Фото: министр обороны Швеции Пол Йонсон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Швеция приостанавливает планы по отправке истребителей Gripen на Украину, чтобы дать возможность ввести в строй истребители F-16.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Другие страны коалиции настоятельно просили нас подождать с системой Gripen", - заявил он, имея в виду страны, которые планируют передать Украине самолеты F-16 американского производства.

При этом министр добавил, что это связано с тем, что "сейчас основное внимание уделяется внедрению системы F-16".

В прошлом году Украина начала переговоры со Швецией о возможности получения истребителей Gripen, и скандинавская страна позже заявила, что оценит потенциал отправки самолетов, произведенных шведским оборонным подрядчиком Saab.  

Gripen для Украины

JAS 39 Gripen - это многоцелевой истребитель, разработанный шведской компанией Saab. Он был принят на вооружение шведских ВВС в 1997 году и с тех пор экспортировался в несколько других стран. Gripen известен своей маневренностью, надежностью и доступной ценой.

В конце мая 2023 года Швеция сделала важный шаг в поддержку Украины, разрешив украинским пилотам пройти тренировку на истребителе JAS 39 Gripen. Тренировки проходили на симуляторах и включали пробные полеты.

Как отмечали в Офисе президента Украины, передача шведских Gripen Украине, как и ранее оговоренная поставка F-16, требует согласования с другими странами.

Стоит отметить, что еще в конце февраля шведский парламент выступил за немедленное решение о поставке Украине самолетов Gripen.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныШвецияВойна в Украине