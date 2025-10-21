ua en ru
Вт, 21 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Швеція виділить понад 40 млн доларів на зимову допомогу Україні

Швеція, Вівторок 21 жовтня 2025 17:28
UA EN RU
Швеція виділить понад 40 млн доларів на зимову допомогу Україні Фото: Швеція виділить кошти Всесвітньому банку для надання допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Швеція надасть Україні зимову підтримку через Всесвітній банк. Країна виділить понад 40 млн доларів на відновлення України та посилення її стійкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Швеції.

У публікації йдеться, що Швеція збільшує свою підтримку Трастовому фонду Всесвітнього банку для надання допомоги Україні з наближенням зими.

Йдеться про суму у 385 мільйонів шведських крон (40,8 млн доларів США). Фонд дає змогу задовольнити найнагальніші потреби України, посилити її стійкість та забезпечити довгострокове відновлення.

В межах обговорення цього питання міністр допомоги та зовнішньої торгівлі Швеції Бенджамін Доуса зустрівся з керуючою директоркою Всесвітнього банку з операційних питань Анною Б'єрде.

Нагадаємо, нещодавно Швеція виділила Україні 66,4 млн євро у рамках програми Ukraine Facility, що стало першим подібним випадком.

Бенджамін Доуса заявив, що економічна стабільність України є необхідною умовою для продовження виплат пенсій і зарплат, а також забезпечення роботи охорони здоров'я, шкіл і соціальних служб.

Зазначимо, Європейський Союз забезпечить збільшення поставок газу в Україну на тлі посилення ворожих атак по українській енергетиці.

Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Кая Каллас закликала Єврокомісію запропонувати додаткові заходи для більшої підтримки української енергетичної безпеки.

Також було ухвалено рішення звернутися до третіх країн для убезпечення ремонтного обладнання та збільшити поставки газу до України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Швеція
Новини
Воєнний стан і мобілізацію продовжили до лютого 2026 року: нові терміни
Воєнний стан і мобілізацію продовжили до лютого 2026 року: нові терміни
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію