Швеція виділить понад 40 млн доларів на зимову допомогу Україні

Швеція надасть Україні зимову підтримку через Всесвітній банк. Країна виділить понад 40 млн доларів на відновлення України та посилення її стійкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Швеції.

В межах обговорення цього питання міністр допомоги та зовнішньої торгівлі Швеції Бенджамін Доуса зустрівся з керуючою директоркою Всесвітнього банку з операційних питань Анною Б'єрде.

Йдеться про суму у 385 мільйонів шведських крон (40,8 млн доларів США). Фонд дає змогу задовольнити найнагальніші потреби України, посилити її стійкість та забезпечити довгострокове відновлення.

У публікації йдеться, що Швеція збільшує свою підтримку Трастовому фонду Всесвітнього банку для надання допомоги Україні з наближенням зими.

Нагадаємо, нещодавно Швеція виділила Україні 66,4 млн євро у рамках програми Ukraine Facility, що стало першим подібним випадком.

Бенджамін Доуса заявив, що економічна стабільність України є необхідною умовою для продовження виплат пенсій і зарплат, а також забезпечення роботи охорони здоров'я, шкіл і соціальних служб.

Зазначимо, Європейський Союз забезпечить збільшення поставок газу в Україну на тлі посилення ворожих атак по українській енергетиці.

Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Кая Каллас закликала Єврокомісію запропонувати додаткові заходи для більшої підтримки української енергетичної безпеки.

Також було ухвалено рішення звернутися до третіх країн для убезпечення ремонтного обладнання та збільшити поставки газу до України.