Швеція виділить 550 мільйонів крон на підтримку України: куди підуть кошти

Швеція виділить 550 мільйонів шведських крон, що становить понад 27 млн доларів, з 19-го пакету підтримки України.

Як наразі відомо, 300 мільйонів шведських крон буде внесено до Цільового фонду Комплексного пакету допомоги НАТО для підтримки України.

Фонд використовується для закупівлі нелетальної військової допомоги, запитуваної Україною, такої як:

медичне обладнання,

транспортні засоби,

паливо,

польові пайки.

Ще 250 мільйонів шведських крон буде внесено до Цільового фонду НАТО з надання допомоги в галузі безпеки та навчання для швидкої закупівлі товарів та послуг, запитуваних Україною, таких як запасні частини.

"Масштаб військової підтримки Швеції є сильною стороною. Внески до цих фондів НАТО посилять витривалість та логістичні можливості України", – каже міністр оборони Швеції Пол Йонсон.