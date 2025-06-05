Швеція виділить 550 мільйонів крон на підтримку України: куди підуть кошти

Уряд доручив Збройним силам Швеції виділити 550 мільйонів шведських крон на підтримку України з боку НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Швеції.
Швеція виділить 550 мільйонів шведських крон, що становить понад 27 млн доларів, з 19-го пакету підтримки України.
Як наразі відомо, 300 мільйонів шведських крон буде внесено до Цільового фонду Комплексного пакету допомоги НАТО для підтримки України.
Фонд використовується для закупівлі нелетальної військової допомоги, запитуваної Україною, такої як:
Ще 250 мільйонів шведських крон буде внесено до Цільового фонду НАТО з надання допомоги в галузі безпеки та навчання для швидкої закупівлі товарів та послуг, запитуваних Україною, таких як запасні частини.
"Масштаб військової підтримки Швеції є сильною стороною. Внески до цих фондів НАТО посилять витривалість та логістичні можливості України", – каже міністр оборони Швеції Пол Йонсон.
Нагадаємо, що лише вчора, 4 червня, у штаб-квартирі НАТО відбулась 28 зустріч Контактної групи з оборони України.
Дане зібрання як виявилось, принесло Україні найбільше військової підтримки з боку союзників від початку повномасштабного вторгнення РФ.
Детальніше про те, що союзники пообіцяли надати Україні по закінченню зустрічі, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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