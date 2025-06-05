Швеция выделит 550 миллионов крон на поддержку Украины: куда пойдут средства

Правительство поручило Вооруженным силам Швеции выделить 550 миллионов шведских крон на поддержку Украины со стороны НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Швеции.
Швеция выделит 550 миллионов шведских крон, что составляет более 27 млн долларов, из 19-го пакета поддержки Украины.
Как сейчас известно, 300 миллионов шведских крон будет внесено в Целевой фонд Комплексного пакета помощи НАТО для поддержки Украины.
Фонд используется для закупки нелетальной военной помощи, запрашиваемой Украиной, такой как:
Еще 250 миллионов шведских крон будет внесено в Целевой фонд НАТО по оказанию помощи в области безопасности и обучения для быстрой закупки товаров и услуг, запрашиваемых Украиной, таких как запасные части.
"Масштаб военной поддержки Швеции является сильной стороной. Взносы в эти фонды НАТО усилят выносливость и логистические возможности Украины", - говорит министр обороны Швеции Пол Йонсон.
Напомним, что только вчера, 4 июня, в штаб-квартире НАТО состоялась 28 встреча Контактной группы по обороне Украины.
Данное собрание как оказалось, принесло Украине больше всего военной поддержки со стороны союзников с начала полномасштабного вторжения РФ.
Подробнее о том, что союзники пообещали предоставить Украине по окончании встречи, можно узнать в материале РБК-Украина.
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