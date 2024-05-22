Швеція виділила понад 6 млрд євро на трирічну підтримку України

Допомога Україні від Швеції

З перших днів війни в Україні Швеція демонструє тверду та послідовну позицію, надаючи Україні всебічну допомогу.

Наприкінці минулого року Швеція оголосила про надання фінансової допомоги Україні для підтримки ініціативи Grain From Ukraine ("Зерно з України"). Мета цієї ініціативи - забезпечити експорт українського зерна до країн, які потребують продовольства.

11 грудня 2023 року прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон оголосив про новий пакет допомоги на суму 133,5 млн доларів. Ці кошти спрямовані, зокрема, на підтримку енергетичного сектору України у скрутний зимовий період.

Крім цього, Швеція приєдналася до чеської ініціативи з постачання артилерійських снарядів в Україну. На цю мету буде виділено 30 мільйонів євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.