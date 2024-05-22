Швеция выделила более 6 млрд евро на трехлетнюю поддержку Украины

В правительстве сообщили, что Швеция будет поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо.

С учетом нового предложения общая военная и гуманитарная поддержка Украины со стороны Швеции составит более 100 миллиардов шведских крон (9,66 млрд евро). Военная поддержка в рамках Украины может принимать форму, например, пожертвований оборонного оборудования, финансовых взносов и финансовой поддержки закупок оборонного оборудования.

"В зависимости от того, какой тип поддержки будет использован, например, будет ли она направлена на замену закупок, рамочная программа может оказывать нагрузку на государственные финансы в течение нескольких лет и даже после 2026 года", - говорится в сообщении.