Швеція виділила понад 500 млн доларів на військову допомогу Україні

"Міжнародна спільнота створила низку багатосторонніх фондів та ініціатив, спрямованих на закупівлю матеріально-технічного забезпечення та обладнання для зміцнення обороноздатності України. Швеція робить свій внесок у декілька з них", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці пожертви є частиною 19 пакету підтримки України, який був представлений урядом 31 березня та ухвалений парламентом країни 29 квітня.

"Ці виплати зроблять Збройні сили та оборонну промисловість України сильнішими у захисті від Росії", - заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Зокрема, йдеться про внески до кількох коаліцій спроможностей в рамках Контактної групи з питань оборони України:

Коаліція з розмінування: 100 млн шведських крон на закупівлю обладнання для розмінування, наприклад, мінних датчиків, транспортних засобів та засобів індивідуального захисту.

100 млн шведських крон на закупівлю обладнання для розмінування, наприклад, мінних датчиків, транспортних засобів та засобів індивідуального захисту. Коаліція дронів: 300 млн шведських крон на закупівлю різних типів безпілотних літальних апаратів.

300 млн шведських крон на закупівлю різних типів безпілотних літальних апаратів. Коаліція з безпеки на морі: 50 млн шведських крон на навчання особового складу ВМС України в рамках операції Intercharge.

50 млн шведських крон на навчання особового складу ВМС України в рамках операції Intercharge. Коаліція систем безпеки та управління ІТ: 30 млн шведських крон на закупівлю обладнання для створення української системи управління дельтою.

Також Швеція погодила подальший внесок у "данську модель" закупівель зброї. Тепер уряд вирішив додатково виділити понад 1 млрд шведських крон.

Окрім того, Швеція також вирішила виділити 418 млн шведських крон на закупівлю обладнання для підтримки нарощування наземного бойового потенціалу України, зокрема бронетехніки. Закупівлі очолює Данія.

Як доповнення до національних закупівель боєприпасів у Швеції для України, уряд вирішив підтримати дві багатосторонні ініціативи щодо закупівлі боєприпасів.

У "чеську ініціативу" закупівлі боєприпасів Швеція раніше вже робила свій внесок, а тепер уряд вирішив виділити додаткові 550 млн шведських крон. Також профінансують і естонську ініціативу на трохи більше ніж 546 млн шведських крон.

Зазначається, що шведський внесок у сфері боєприпасів є важливою частиною досягнення мети ЄС щодо надання Україні щонайменше 2 млн артилерійських снарядів до 2025 року.

У шведському уряді вважають, що системи протиповітряної оборони та далекобійні безпілотники є пріоритетними для Збройних сил України, тому уряд виділяє понад 1 млрд шведських крон на закупівлю як систем протиповітряної оборони, так і далекобійних безпілотників.