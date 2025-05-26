Швеция выделила более 500 млн долларов на военную помощь Украине

"Международное сообщество создало ряд многосторонних фондов и инициатив, направленных на закупку материально-технического обеспечения и оборудования для укрепления обороноспособности Украины. Швеция делает свой вклад в несколько из них", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти пожертвования являются частью 19 пакета поддержки Украины, который был представлен правительством 31 марта и принят парламентом страны 29 апреля.

"Эти выплаты сделают Вооруженные силы и оборонную промышленность Украины сильнее в защите от России", - заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

В частности, речь идет о взносах в несколько коалиций возможностей в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины:

Коалиция по разминированию: 100 млн шведских крон на закупку оборудования для разминирования, например, минных датчиков, транспортных средств и средств индивидуальной защиты.

100 млн шведских крон на закупку оборудования для разминирования, например, минных датчиков, транспортных средств и средств индивидуальной защиты. Коалиция дронов: 300 млн шведских крон на закупку различных типов беспилотных летательных аппаратов.

300 млн шведских крон на закупку различных типов беспилотных летательных аппаратов. Коалиция по безопасности на море: 50 млн шведских крон на обучение личного состава ВМС Украины в рамках операции Intercharge.

50 млн шведских крон на обучение личного состава ВМС Украины в рамках операции Intercharge. Коалиция систем безопасности и управления ИТ: 30 млн шведских крон на закупку оборудования для создания украинской системы управления дельтой.

Также Швеция согласовала дальнейший вклад в "датскую модель" закупок оружия. Теперь правительство решило дополнительно выделить более 1 млрд шведских крон.

Кроме того, Швеция также решила выделить 418 млн шведских крон на закупку оборудования для поддержки наращивания наземного боевого потенциала Украины, в частности бронетехники. Закупки возглавляет Дания.

В дополнение к национальным закупкам боеприпасов в Швеции для Украины, правительство решило поддержать две многосторонние инициативы по закупке боеприпасов.

В "чешскую инициативу" закупки боеприпасов Швеция ранее уже делала свой вклад, а теперь правительство решило выделить дополнительные 550 млн шведских крон. Также профинансируют и эстонскую инициативу на чуть более чем 546 млн шведских крон.

Отмечается, что шведский вклад в сфере боеприпасов является важной частью достижения цели ЕС по предоставлению Украине не менее 2 млн артиллерийских снарядов до 2025 года.

В шведском правительстве считают, что системы противовоздушной обороны и дальнобойные беспилотники являются приоритетными для Вооруженных сил Украины, поэтому правительство выделяет более 1 млрд шведских крон на закупку как систем противовоздушной обороны, так и дальнобойных беспилотников.