Швеція виділила багатомільйонний транш на посилення кібербезпеки України: подробиці

Шведське агентство з міжнародного розвитку Sida (Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete) виділило новий пакет допомоги у розмірі 590 млн гривень для посилення кібербезпеки України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністерства цифрової трансформації України.
Зазначається, що підтримка надається в межах Талліннського механізму – міжнародної ініціативи, яка координує допомогу від 11 країн-партнерів у зміцненні кіберстійкості. Кошти спрямують на оновлення ІТ-інфраструктури, посилення захисту цифрових продуктів та навчання співробітників ключових держустанов.
У міністерстві зазначили, що тільки за 2024 рік понад 2 тисячі кібератак здійснили на публічний сектор і держоргани.
Фінансування Sida надходитиме через Estonian Centre for International Development – урядовий фонд Естонії, який відповідає за управління та реалізацію проектів міжнародного розвитку й гуманітарної допомоги.
Раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що українські держресурси зазнають тисячі кібератак щомісяця. За його словами, в кожного співробітника Мінцифри встановлено спеціальне програмне забезпечення на базі штучного інтелекту, яке аналізує поведінку на ноутбуці.
Він також наголосив, що швидкість реакції на хакерські атаки держресурсів "критично важлива" й саме тому Мінцифра домовилася з "великим донором", який фінансуватиме тендери з кіберзахисту як для державних, так і для приватних структур.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що США скоротили зусилля в наданні України допомоги в галузі кібербезпеки, яка мала важливе значення в протидії російським хакерським атакам.
Цю допомогу вважали критично важливою для того, щоб допомогти Україні запобігти кібератакам на державних службовців, телекомунікаційні компанії та постачальників енергії, а також для відновлення від наслідків.
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