Швеція виділила багатомільйонний транш на посилення кібербезпеки України: подробиці

Зазначається, що підтримка надається в межах Талліннського механізму – міжнародної ініціативи, яка координує допомогу від 11 країн-партнерів у зміцненні кіберстійкості. Кошти спрямують на оновлення ІТ-інфраструктури, посилення захисту цифрових продуктів та навчання співробітників ключових держустанов.

У міністерстві зазначили, що тільки за 2024 рік понад 2 тисячі кібератак здійснили на публічний сектор і держоргани.

Фінансування Sida надходитиме через Estonian Centre for International Development – урядовий фонд Естонії, який відповідає за управління та реалізацію проектів міжнародного розвитку й гуманітарної допомоги.