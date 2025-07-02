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Швеция выделила многомиллионный транш на усиление кибербезопасности Украины: подробности

Фото: Швеция выделила многомиллионный транш на усиление кибербезопасности Украины (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Шведское агентство по международному развитию Sida (Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete) выделило новый пакет помощи в размере 590 млн гривен для усиления кибербезопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министерства цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что поддержка предоставляется в рамках Таллиннского механизма - международной инициативы, которая координирует помощь от 11 стран-партнеров в укреплении киберустойчивости. Средства направят на обновление ИТ-инфраструктуры, усиление защиты цифровых продуктов и обучение сотрудников ключевых госучреждений.

В министерстве отметили, что только за 2024 год более 2 тысяч кибератак совершили на публичный сектор и госорганы.

Финансирование Sida будет поступать через Estonian Centre for International Development - правительственный фонд Эстонии, который отвечает за управление и реализацию проектов международного развития и гуманитарной помощи.

 

Кибератаки на украинские компании и сервисы

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что украинские госресурсы подвергаются тысячам кибератак ежемесячно. По его словам, у каждого сотрудника Минцифры установлено специальное программное обеспечение на базе искусственного интеллекта, которое анализирует поведение на ноутбуке.

Он также отметил, что скорость реакции на хакерские атаки госресурсов "критически важна" и именно поэтому Минцифра договорилась с "крупным донором", который будет финансировать тендеры по киберзащите как для государственных, так и для частных структур.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что США сократили усилия в предоставлении Украине помощи в области кибербезопасности, которая имела важное значение в противодействии российским хакерским атакам.

Эту помощь считали критически важной для того, чтобы помочь Украине предотвратить кибератаки на государственных служащих, телекоммуникационные компании и поставщиков энергии, а также для восстановления от последствий.

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