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Швеція виділила 28 млн євро на підтримку оборонного потенціалу України

Фото: міністр оборони Швеції Поль Йонсон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Швеції доручив Збройним силам країни перерахувати 28 млн євро на підтримку обороноздатності України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду Швеції.

Так, 18 млн євро буде передано трьом коаліціям у рамках Контактної групи з питань оборони України, а 10 млн євро - до Фонду НАТО для України.

"Ми продовжуємо підтримувати Україну і робитимемо це доти, доки це буде необхідно. Шведська підтримка буде поступово переходити до закупівлі нового обладнання у промисловості для передачі Україні. Завдяки цим платежам до фондів ми зможемо зміцнити оборону України в плані безпілотників, розмінування та посилення можливостей українських ВМС", - заявив міністр оборони Швеції Поль Йонсон.

Так, Швеція виділяє:

  • 5 мільйонів євро на користь коаліції з розмінування, які будуть спрямовані на спільні закупівлі обладнання та навчання українського персоналу.
  • 3 мільйони євро на коаліцію морської безпеки, яка підвищує потенціал України в галузі безпечних морських перевезень у Чорному морі, а також розширює можливості українських ВМС у галузі морського спостереження, амфібійних боїв, контролю над морем і протидії російським військовим кораблям.
  • 10 мільйонів буде передано коаліції безпілотників. За підтримки Коаліції безпілотників можливості України в галузі безпілотників будуть розширені за рахунок навчання більшої кількості українських солдатів. Підтримка також допоможе Україні в закупівлі безпілотників.

Допомога Україні від Швеції

Швеція від самого початку війни в Україні займає тверду позицію, надаючи Україні всебічну допомогу.

Наприкінці 2023 року Швеція оголосила про виділення Україні фінансової допомоги для підтримки ініціативи Grain From Ukraine ("Зерно з України").

11 грудня 2023 року прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон повідомив про новий пакет допомоги на суму 133,5 млн доларів. Ці кошти спрямовані, зокрема, на підтримку енергетичного сектора України у важкий зимовий період.

Крім цього, Швеція ухвалила рішення приєднатися до чеської ініціативи з постачання артилерійських снарядів в Україну. На ці цілі буде виділено 30 мільйонів євро.

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