Швеция выделила 28 млн евро на поддержку оборонного потенциала Украины

Так, 18 млн евро будут переданы трем коалициям в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины, а 10 млн евро - в Фонд НАТО для Украины.

"Мы продолжаем поддерживать Украину и будем делать это до тех пор, пока это будет необходимо. Шведская поддержка будет постепенно переходить к закупке нового оборудования у промышленности для передачи Украине. Благодаря этим платежам в фонды мы сможем укрепить оборону Украины в плане беспилотников, разминирования и усиления возможностей украинских ВМС", - заявил министр обороны Швеции Поль Йонсон.

Так, Швеция выделяет: