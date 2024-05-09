Швеция выделила 28 млн евро на поддержку оборонного потенциала Украины

Правительство Швеции поручило Вооруженным силам страны перечислить 28 млн евро на поддержку обороноспособности Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Швеции.
Так, 18 млн евро будут переданы трем коалициям в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины, а 10 млн евро - в Фонд НАТО для Украины.
"Мы продолжаем поддерживать Украину и будем делать это до тех пор, пока это будет необходимо. Шведская поддержка будет постепенно переходить к закупке нового оборудования у промышленности для передачи Украине. Благодаря этим платежам в фонды мы сможем укрепить оборону Украины в плане беспилотников, разминирования и усиления возможностей украинских ВМС", - заявил министр обороны Швеции Поль Йонсон.
Так, Швеция выделяет:
Швеция с самого начала войны в Украине занимает твердую позицию, оказывая Украине всестороннюю помощь.
В конце 2023 года Швеция объявила о выделении Украине финансовой помощи для поддержки инициативы Grain From Ukraine ("Зерно из Украины").
11 декабря 2023 года премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил о новом пакете помощи на сумму 133,5 млн долларов. Эти средства направлены, в частности, на поддержку энергетического сектора Украины в трудный зимний период.
Помимо этого Швеция приняла решение присоединиться к чешской инициативе по поставкам артиллерийских снарядов в Украину. На эти цели будет выделено 30 миллионов евро.
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